"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину

"Газпром" во время аукционов на дополнительные мощности по транзиту газа в Европу не стал заказывать прокачку через Украину, а также не заказал мощности на прокачку через Польшу на II и III кварталы этого года, следует из данных платформ RBP и GSA.

Так, "Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил 9,8 млн кубометров в сутки при поставках через ГРС "Суджа" и 5,2 млн кубометров через ГРС "Сохрановка", в обоих случаях эти объемы остались невостребованными. На аукционе по прокачке через газопровод "Ямал - Европа" было предложено 89,1 млн кубометров в сутки, однако и эти объемы остались невостребованными.

На аукционах "Оператора ГТС Украины" речь шла о дополнительных мощностях. В случае с Украиной "Газпром" обязан в этом году поставить через ее территорию минимум 40 млрд кубометров газа или около 109 млн кубометров в сутки. Сейчас через украинскую трубу прокачивается в направлении Европы чуть меньший объем - 107,7 млн кубометров. Труба "Ямал - Европа" работает в реверсном режиме, то есть поставки идут из Германии в Польшу из-за отсутствия заявок потребителей.