Генпрокуратура: В начале января Казахстан подвергся гибридной атаке

В начале января Казахстан подвергся гибридной атаке. Об этом заявил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

По его словам, организаторы беспорядков привлекли к реализации своих планов криминальные круги, вооружили их и координировали их действия. Среди прочего члены ОПГ занимались похищением людей, нападением на полицейских.

Из-за того, что в некоторых областях здания полиции были оставлены без сопротивления, в руки погромщиков попало большое количество оружия. "Более 1,5 тысячи единиц - пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты, не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов", - указал Ожаров.

Он также проинформировал, что следствием были установлены признаки политического экстремизма во время январских беспорядков. Среди арестованных оказались 35 членов экстремистских движений, в частности запрещенной организации "ДВК/Коше". "При задержании обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы в Алма-Ате. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая - на площади", - рассказал представитель Генпрокуратуры.