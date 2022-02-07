Генштаб РФ и ВсКО подписали соглашение о сотрудничестве

Генштаб РФ и Всероссийское казачье общество подписали соглашение о сотрудничестве в привлечении казаков в мобилизационный резерв страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВсКО.

В соглашении прописан порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ. Его подписали атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Всероссийский атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков, которые будут привлекаться в мобилизационный резерв, координировать вопросы отбора кандидатов, пребывающих в запасе, работу с призывниками. По условиям контракта он как резервист будет совмещать свою работу на гражданке с военно-полевыми сборами и тренировочными занятиями.