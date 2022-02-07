Голосовые помощники не находят применения в быту

Рынок колонок с голосовыми помощниками пережил в 2021 году в России настоящий бум. По оценкам Just AI, всего было продано 2,9 млн умных колонок, экранов и ТВ-приставок с голосовыми ассистентами. Однако, как показывают данные экспертов, лишь считаные десятки процентов обладателей таких устройств используют их в полной мере.

По данным Strategy Analytics, в 2021 году продажи умных колонок и экранов в мире выросли на 35% относительно того же периода прошлого года. При этом точками роста стали не США, где проникновение "умных" колонок в домохозяйства достигло 53%, а Китай и остальные страны, в том числе и Россия. Отечественные ИТ-компании уловили и использовали этот тренд, существенно расширив свои линейки таких устройств: "Сбер" выпустил умный экран и умную ТВ-приставку с голосовым управлением SberBox, а в октябре 2021-го "Яндекс" открыл продажи медиаприставки "Яндекс.Модуль".

По данным группы "М.Видео - Эльдорадо", денежный объем рынка таких устройств в России составил около 9 млрд рублей. Средний чек - 7 тыс. рублей. Наиболее востребованными у россиян стали устройства с "Алисой" от "Яндекса". Как сообщили "РГ" в "Яндексе", всего сейчас продано более 2 млн "умных" колонок. Считается, что росту их популярности в России способствовало развитие возможностей ассистентов и тренд на голосовое общение. Еще один фактор - растущая популярность "умного дома", в котором колонка становится центром экосистемы.

Однако, как выяснил Bloomberg, интерес к колонкам с голосовым помощником угасает почти сразу после их приобретения. До 50% владельцев Alexa перестают использовать свои устройства уже через две недели после покупки. Ну а те, кто продолжает это делать, пользуются простыми функциями, такими как воспроизведение музыки и установка таймера. В России ситуация аналогичная: большинство людей покупают колонки, а для того, чтобы попробовать их, хватает пары недель, соглашается Эльдар Муртазин из Mobile Research Group. По словам эксперта, ежемесячно голосовыми сервисами в колонках в России пользуются около 200 тысяч человек. Использование голосовых помощников в качестве центра "умного дома" является потенциально сильной точкой роста для рынка, однако пока система голосового управления все еще слишком сырая, отмечает Олег Артамонов, эксперт в области Интернета вещей. "Голосовое управление "умным домом" при помощи "Алисы" очень неудобно. Команды очень длинные, нужно учитывать время суток, окружающую обстановку, небольшой процент ложных срабатываний и несрабатываний. В результате нажать кнопку на стене или в приложении гораздо проще и удобнее", - отмечает Артамонов.