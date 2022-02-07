Гражданам Бельгии начали выдавать загранпаспорта с рисунками из комиксов

Бельгия с 7 февраля начала выдавать своим гражданам паспорта с рисунками из самых популярных бельгийских комиксов. Как пояснили в министерстве иностранных дел страны, узнаваемые образы из комиксов станут фоном для страниц паспорта, предназначенных для виз или штампов о пересечении границы.

На самой первой странице документа изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тинтина. Далее в паспорте можно увидеть смурфов, ковбоя Счастливчика Люка и многих других героев, пишет ТАСС. По словам главы МИД Бельгии Софи Вильмес, были выбраны те представители комиксов, которые наилучшим образом представляют страну.

Картинки из комиксов используются для повышения надежности паспорта и усложнения его подделки. По сравнению с документом образца 2007 года число элементов безопасности увеличилось в два раза - до 48.

Бельгия считается одной из стран-создателей моды на комиксы. Они очень популярны здесь и считаются национальным видом искусства.