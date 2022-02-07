Huawei MateBook 16: ноутбук с сертифицированной цветопередачей

С переходом на удаленный режим работы ноутбук стал для многих главным помощником. Именно поэтому важно выбрать такую модель, с которой будет комфортно взаимодействовать каждый день на протяжении нескольких часов без усталости.

Цвета - на пятерку

Точность и стабильность цветопередачи широкоэкранного дисплея позволила Huawei MateBook 16 получить сертификат немецкого концерна TÜV Rheinland, который занимается проверкой качества самого разнообразного оборудования, включая потребительскую электронику.

Кроме того, разработчики позаботились о том, чтобы нагрузка на глаза была минимальной. Этого удалось достичь благодаря используемому в дисплее фильтру синего цвета, который отсекает часть вредного спектра излучения и позволяет с комфортом работать даже в темноте. Также экран Huawei MateBook 16 отличается отсутствием мерцания, что снижает нагрузку на глаза, а значит, продуктивно работать получится дольше.

Яркий и широкий дисплей Huawei MateBook 16 имеет диагональ 16 дюймов и разрешение 2,5K для высокой детализации и четкости изображения. Матрица, занимающая 90 процентов площади поверхности, способна отображать 1,07 млрд оттенков в цветовом пространстве sRGB.

Фото: HUAWEI

Работает долго

Другое сильное место Huawei MateBook 16 - емкий аккумулятор на 84 ватт-часа, позволяющий ноутбуку функционировать целый день без подзарядки, а его владельцу - не отвлекаться на поиски розетки, если он решил поработать где-то за пределами дома.

Согласно опросу, проведенному агентством Brand Pulse, для подавляющего большинства пользователей одним из главных факторов при выборе ноутбука является именно время автономной работы. Huawei MateBook 16 полностью удовлетворяет эту потребность.

Быстрый и тихий

Ноутбук построен на базе процессора AMD Ryzen 5800H. Этот энергоэффективный чип, выполненный по 7-нанометровой технологии, способен выполнять множество ресурсоемких задач одновременно, не перегреваясь. Даже "тяжелые" игры не вызывают у него особенных трудностей. Оценят производительность Huawei MateBook 16 дизайнеры и профессионалы, работающие с видео, - ноутбук на базе AMD Ryzen 7 5800H легко справится с обработкой больших мультимедийных файлов.

Помогает процессору мощная система охлаждения. Она состоит из двух больших вентиляторов размером с ладонь, лопасти которых имеют форму акульих плавников. Даже в режиме максимальной производительности теплоотвод максимально тихо, без шума и гудения отводит тепло.

Фото: HUAWEI

Отдельного упоминания заслуживает адаптер питания мощностью 135 Вт. Во-первых, этот показатель больше, чем у многих современных ноутбуков: аккумулятор заряжается на максимальной скорости. Всего 15 минут зарядки обеспечат ноутбуку три с половиной часа работы без розетки.

А во-вторых, сетевой адаптер MateBook 16 совместим и с некоторыми смартфонами и планшетами Huawei. Поэтому в поездку достаточно будет взять только одну зарядку и сэкономить место в чемодане.

Ладно скроен, крепко сшит

Металлический корпус ноутбука добавляет ему прочности по сравнению с моделями из пластика. При этом вес Huawei MateBook 16 составляет всего 1,99 килограмма - для ноутбука с диагональю дисплея 16 дюймов это очень немного. Такое устройство будет несложно брать с собой, тем более что толщина корпуса в самом широком месте не превышает 17,8 миллиметров. Важная особенность - крышку Huawei MateBook 16 легко открыть одной рукой, когда ноутбук стоит на столе.

Откроется только хозяину

Как и многие другие ноутбуки Huawei, MateBook 16 оснащен современной системой защиты пользовательских данных. Так, в кнопку питания встроен сканер отпечатка пальца.

Новинка легко взаимодействует со смартфонами и планшетами бренда. Устройства, на которых выполнен вход в одну и ту же учетную запись пользователя Huawei, могут быстро обмениваться данными между собой.

Фото: HUAWEI

Например, изображение с ноутбука можно передать на планшет или наоборот или вывести на ноутбук экран смартфона и запустить мобильные приложения - мессенджеры и так далее.

При помощи Huawei MateBook 16 удобно совершать видеозвонки и участвовать в онлайн-конференциях. Встроенные микрофоны ноутбука оснащены системой умного шумоподавления и способны отсекать лишние звуки, оставляя только голос владельца. При разговоре можно отходить от ноутбука на расстояние до пяти метров - два микрофона смогут уловить голос и качественно его передать.

Оформить предварительный заказ Huawei MateBook 16 можно с 15 февраля в официальных магазинах компании и у партнеров. Рекомендованная цена для продажи в рознице составляет 109 990 рублей.