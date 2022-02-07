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Рубрика: Культура

Худрук "Градский-холла" Алексей Рыбников - о фейках вокруг театра

Текст: Валерий Кичин
После неожиданной смерти Александра Градского художественным руководителем театра "Градский-холл" назначен композитор Алексей Рыбников. По этому поводу в прессе блуждало много слухов и домыслов: наследники знаменитого певца и композитора тревожились за судьбу театра, труппа - за свое будущее, и само назначение Рыбникова повсеместно называлось временным. С этого мы и начали нашу беседу с выдающимся автором "Юноны и Авось", "Литургии оглашенных", "Князя Андрея", создателем объединения "Современная опера". Новый худрук театра Алексей Рыбников дал свое первое на новом посту интервью.
Фото: предоставлено Алексеем Рыбниковым Фото: предоставлено Алексеем Рыбниковым
Фото: предоставлено Алексеем Рыбниковым

Алексей Львович, так все же вы худрук или врио?

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Алексей Рыбников: Не знаю, откуда явилась эта дезинформация. У меня подписан договор с Департаментом культуры о том, что я назначен художественным руководителем театра "Градский-холл", и никаких врио. Это произошло вскоре после трагического дня, когда Александр Градский так неожиданно ушел от нас. Вот мы только что видели его на телеэкране - и вдруг известие о его смерти, я был потрясен! И поступил звонок из Департамента: чтобы театр не развалился, возьму ли я на себя обязанности художественного руководителя?

Это было действительно необходимо: должен был бесперебойно продолжаться весь документооборот, связанный с работой любого бюджетного учреждения. Да и коллектив театра был в полной растерянности. И не было в театре кандидатуры человека, который мог бы взять на себя эти обязанности. Пригласить варяга, далекого от специфики "Градский-холла", - опасно: он уведет курс театра в каком-то другом направлении. Пригласили меня, и я должен обеспечить сохранность сделанного, - чтобы дух театра, его репертуар, его труппа продолжали существовать.

Вы некоторое время не встречались с труппой, и это порождало домыслы в прессе, напряжение в театре. Удалось достигнуть взаимопонимания?

Алексей Рыбников: В этом тоже много фейков, на которые так горазда наша пресса. Я с труппой встретился на 9-й день после кончины Градского: в первые траурные дни не хотел отвлекать от прощания с ним. Встреча прошла в дружественной обстановке, и артисты сразу стали спрашивать о своей дальнейшей судьбе. Труппа очень разношерстная, небольшая: 19 солистов и 28 - оркестр. Были, конечно, обиженные, были и те, кто давно забыли дорогу в театр и заняты собственными гастролями. Все были озабочены одним: чтобы их не уволили. Как только поняли, что театр будет развиваться, что их проекты будут рассмотрены и получат поддержку, все нормализовалось. Сейчас театр работает по объявленному ранее расписанию, но осуществляются и новые авторские проекты.

Читайте интервью с Алексеем Рыбниковым в завтрашнем номере "РГ". 

Культура Театр Музыкальный театр Кино и театр с Валерием Кичиным

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