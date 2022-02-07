Худрук "Градский-холла" Алексей Рыбников - о фейках вокруг театра

После неожиданной смерти Александра Градского художественным руководителем театра "Градский-холл" назначен композитор Алексей Рыбников. По этому поводу в прессе блуждало много слухов и домыслов: наследники знаменитого певца и композитора тревожились за судьбу театра, труппа - за свое будущее, и само назначение Рыбникова повсеместно называлось временным. С этого мы и начали нашу беседу с выдающимся автором "Юноны и Авось", "Литургии оглашенных", "Князя Андрея", создателем объединения "Современная опера". Новый худрук театра Алексей Рыбников дал свое первое на новом посту интервью.

Алексей Львович, так все же вы худрук или врио?

Алексей Рыбников: Не знаю, откуда явилась эта дезинформация. У меня подписан договор с Департаментом культуры о том, что я назначен художественным руководителем театра "Градский-холл", и никаких врио. Это произошло вскоре после трагического дня, когда Александр Градский так неожиданно ушел от нас. Вот мы только что видели его на телеэкране - и вдруг известие о его смерти, я был потрясен! И поступил звонок из Департамента: чтобы театр не развалился, возьму ли я на себя обязанности художественного руководителя?

Это было действительно необходимо: должен был бесперебойно продолжаться весь документооборот, связанный с работой любого бюджетного учреждения. Да и коллектив театра был в полной растерянности. И не было в театре кандидатуры человека, который мог бы взять на себя эти обязанности. Пригласить варяга, далекого от специфики "Градский-холла", - опасно: он уведет курс театра в каком-то другом направлении. Пригласили меня, и я должен обеспечить сохранность сделанного, - чтобы дух театра, его репертуар, его труппа продолжали существовать.

Вы некоторое время не встречались с труппой, и это порождало домыслы в прессе, напряжение в театре. Удалось достигнуть взаимопонимания?

Алексей Рыбников: В этом тоже много фейков, на которые так горазда наша пресса. Я с труппой встретился на 9-й день после кончины Градского: в первые траурные дни не хотел отвлекать от прощания с ним. Встреча прошла в дружественной обстановке, и артисты сразу стали спрашивать о своей дальнейшей судьбе. Труппа очень разношерстная, небольшая: 19 солистов и 28 - оркестр. Были, конечно, обиженные, были и те, кто давно забыли дорогу в театр и заняты собственными гастролями. Все были озабочены одним: чтобы их не уволили. Как только поняли, что театр будет развиваться, что их проекты будут рассмотрены и получат поддержку, все нормализовалось. Сейчас театр работает по объявленному ранее расписанию, но осуществляются и новые авторские проекты.

Читайте интервью с Алексеем Рыбниковым в завтрашнем номере "РГ".