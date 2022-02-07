Японские ученые предупредили, что тяжелые формы COVID-19 останутся

Ученые японского Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в результате анализа мутации коронавируса пришли к выводу, что еще некоторое время будет преобладать инфекция, провоцирующая у людей тяжелые формы заболевания, передает телерадиокомпания NHK.

Группа специалистов с участием профессора Акиры Сасаки для проведения своих работ использовала метод математического моделирования, с помощью которого изучила состояние иммунитета человека и мутацию коронавируса.

Известно, что вирус подавляется организмом человека после формирования иммунного ответа. Однако со временем вирус меняется и приобретает способность преодолевать защитный барьер.

Произведенные японцами расчеты показали, что вирус, многократно мутирующий за короткий отрезок времени, распространяется в более широких масштабах и не блокируется человеческим иммунитетом. Эксперты высказывают опасение, что в течение еще какого-то времени возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами COVID-19.

"Существует много инфекций, которые не искоренены и способны проходить защиту человеческого иммунитета. Думаю, что коронавирус станет чем-то наподобие этого. Необходимо предпринимать различные меры", - предупреждает профессор Сасаки.