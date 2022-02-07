Иммунолог Болибок: После "омикрона" может вернуться "дельта"

Снижение в России волны распространения штамма "омикрон" может привести к всплеску заболеваемости другой разновидности COVID-19 - штамма "дельта". Данные варианты коронавируса не приводят к формированию перекрестного иммунитета. Об этом радио Sputnik заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Штамм "омикрон" немного вытеснил "дельту" в том плане, что им заражаются чаще. Но "дельта"-штамм до сих пор определяется тестами", - говорит врач.

Проще говоря, переболевший COVID-19 пациент после инфицирования "омикроном" или "дельтой" не будет защищен от другого. Если информация подтвердится, то есть основания предполагать "возвращения" других опасных штаммов.

Ранее высказывались предположения, что благодаря быстрому распространению "омикрона" люди приобретут иммунитет к другим версиям коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Владимир Болибок, данная гипотеза нуждается в дополнительных исследованиях.

При этом иммунолог отметил, что единственным надежным способом защиты организма от "дельты", "омикрона" и других штаммов COVID-19 является вакцинация, а затем ревакцинация каждые полгода.