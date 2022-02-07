Новости

Сборная России упрочила лидерство в командном турнире фигуристов 05:31
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов 05:25
На Камчатке бойцы студотрядов доставят лекарства больным коронавирусом 05:13
Иммунолог Болибок: После "омикрона" может вернуться "дельта" 04:43
Гражданам Бельгии начали выдавать загранпаспорта с рисунками из комиксов 04:34
Захарова назвала членов НАТО "натистами" после фейков о России 04:00
Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса 03:18
Главу минэкономразвития Сахалина отстранили из-за уголовного дела 03:04
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время интервью 02:50
В столице Канады объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами 01:35
Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки 00:55
Байден ушел от ответа на вопрос об отправке дополнительных войск в Европу 00:44
Представитель РФ в ООН назвал пропагандой сообщения о готовности к "вторжению" 00:22
Женская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия стала более устойчивой к санкциям 06.02.2022
Более 4,5 тысячи военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 06.02.2022
Минск готов ответить на возможные риски, возникающие на рубежах страны 06.02.2022
РПЦ призвала наказать организаторов дискотеки в православном монастыре в Турции 06.02.2022
Стало известно, сколько денег вернут жертве мошенников по страховке 06.02.2022
Индия одобрила российскую вакцину "Спутник Лайт" 06.02.2022
Канцлер Германии Шольц отверг возможность поставок на Украину летального оружия 06.02.2022
"Омикрон" выявлен у 80% поступивших в больницу Филатова 06.02.2022
На стройке станции метро "Новаторская" в Москве начался пожар 06.02.2022
Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе 06.02.2022
Названы шесть кожных признаков заболевания "омикрон"-штаммом 06.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 04:43
Рубрика: Общество

Иммунолог Болибок: После "омикрона" может вернуться "дельта"

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Снижение в России волны распространения штамма "омикрон" может привести к всплеску заболеваемости другой разновидности COVID-19 - штамма "дельта". Данные варианты коронавируса не приводят к формированию перекрестного иммунитета. Об этом радио Sputnik заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: ALEX HALADA/AFP
Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса

"Штамм "омикрон" немного вытеснил "дельту" в том плане, что им заражаются чаще. Но "дельта"-штамм до сих пор определяется тестами", - говорит врач.

Проще говоря, переболевший COVID-19 пациент после инфицирования "омикроном" или "дельтой" не будет защищен от другого. Если информация подтвердится, то есть основания предполагать "возвращения" других опасных штаммов.

Ранее высказывались предположения, что благодаря быстрому распространению "омикрона" люди приобретут иммунитет к другим версиям коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Владимир Болибок, данная гипотеза нуждается в дополнительных исследованиях.

При этом иммунолог отметил, что единственным надежным способом защиты организма от "дельты", "омикрона" и других штаммов COVID-19 является вакцинация, а затем ревакцинация каждые полгода.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса
Захарова назвала членов НАТО "натистами" после фейков о России
Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия стала более устойчивой к санкциям
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время интервью
Сборная России упрочила лидерство в командном турнире фигуристов
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов