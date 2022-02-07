Инструкторы РФ подготовят для Таджикистана 500 военных специалистов

До конца февраля российские военные инструкторы подготовят для таджикской армии более полутысячи младших специалистов. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Занятия с ними проводят как в классах и на тренажерах, так и в поле. Так, сейчас российские инструкторы обучают местных военных стрельбе из вооружения бронетранспортера БТР-80. На горном полигоне Ляур наводчики учатся обнаруживать замаскированные цели и вести огонь из крупнокалиберного пулемета. А водители бронетранспортеров приобретают навыки вождения боевой техники по пересеченной местности, в том числе при преодолении искусственных и естественных препятствий. "Перед практическими занятиями таджикские военнослужащие прошли теоретический курс по устройству и тактико-техническим характеристикам боевых машин", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Там напомнили, что подготовкой младших специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российские военнослужащие занимаются с 2015 года. Сейчас подготовка ведется по 14-ти военным специальностям. В их числе - механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2. Еще наши инструкторы обучают будущих командиров реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчиков самоходного орудия 2С1 "Гвоздика", наводчиков бронетранспортера БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других армейских спецов.

По данным пресс-службы ЦВО, с 2015 года наши инструкторы подготовили для местной армии более 6 тысяч младших специалистов.