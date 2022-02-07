Испанские ученые выяснили, как спорт снижает риск заражения ковидом

Испанские ученые выяснили, как спорт и физические упражнения снижают риск заражения ковидом. Согласно исследованию Университетской клиники Наварры, дело в том, что физнагрузки стимулируют выработку специальных гормонов, сообщает ТАСС.

По словам ученых, во время упражнений увеличивается выработка гормонов FNDC4 и FNDC5.

"Гормоны снижают возможность заражения коронавирусом и осложнений в случае заболевания, а также уменьшают воспаление и гибель клеток при инфекции", - говорят специалисты.

При этом, по данным ученых, пациенты с лишним весом более предрасположены к заражению коронавирусом, поскольку имеют большее количество рецепторов к вирусу в жировых отложениях, а их жировые клетки способны вырабатывать больше воспалительных молекул, чем у людей с нормальным весом.

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