Исследование: После трех контактов с коронавирусом "омикрон" не страшен

Люди, трижды столкнувшиеся с коронавирусом, получают иммунитет перед штаммом "омикрон". К такому выводу пришли ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, Мюнхенского университета имени Гельмгольца и Мюнхенского технического университета. Результаты своих исследований они опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

По мнению экспертов, иммунную систему человека можно обучить бороться с теми штаммами и мутациями коронавируса, которые пока "ускользают" от нее. Для этого организм должен трижды столкнуться с этой инфекцией, например, получить три тройную прививку или переболеть и дважды вакцинироваться. Даже те, кто сначала сделал два укола, а потом заболел COVID-19, получают в дальнейшем надежную защиту как минимум от штамма "омикрон". Как отмечается, после трех контактов с коронавирусом организм начинает вырабатывать антитела не только в большом количестве, но и более высокого качества.

Тем временем ученые из Университетской клиники Наварры установили, что снизить риски заражения коронавирусом или осложнения в случае заболевания COVID-19 помогают физические нагрузки. Как утверждается, при занятиях спортом вырабатываются гормоны, способные защитить человека от инфекции. К тому же упражнения помогают избавиться от лишнего жира. По данным экспертов, пациенты с ожирением имеют большую предрасположенность к заболеванию.