Кабмин направит 30 млрд рублей на строительство комфортных жилых районов

В этом году правительство направит около 30 миллиардов рублей субсидий для строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Поддержка застройщиков ведется в рамках специальной программы "Стимул".

"Запланировано строительство почти 200 объектов, нужных для развития районов", - напомнил глава правительства о планах на 2022 год.

"Крайне важно, чтобы новые районы были благоустроенными для комфортной жизни. Там должны быть и детские садики, школы, поликлиники, и, конечно, все необходимые коммуникации - инженерные сети, дороги", - подчеркнул Мишустин.