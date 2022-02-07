Как на пике пандемии столичным поликлиникам удается избежать очередей

При всей своей скорости распространения и заразности омикрон протекает относительно легко, поэтому основная нагрузка в здравоохранении из-за роста заболеваемости ложится на амбулаторное звено. Самое удивительное, что при той массе инфицированных, какой не было за все два года пандемии, очередей в московских поликлиниках, которые можно было бы предположить при таком количестве горожан, одновременно нуждающихся в помощи, нет.

- Большую роль играет, конечно, новое отделение, которое мы открыли специально для пациентов с симптомами ОРВИ, - рассказал "РГ" главный врач консультативно-диагностической поликлиники N 121 Андрей Тяжельников. - С отдельным входом, где тут же берется экспресс-тест и ПЦР -тест и в зависимости от результата больной сопровождается в зону осмотра и только потом - в кабинет к врачу. Это существенно ускоряет прием, так как доктор сразу получает полную картину течения заболевания у человека. Такие отделения развернуты сейчас во всех поликлиниках, но и они бы не справились без целого ряда новых электронных сервисов, запущенных в городе.

В частности, пациентам с признаками ОРВИ с 25 января стало можно записаться к дежурному врачу поликлиники не только по телефону, но и с помощью онлайн-записи на официальном портале мэра mos.ru, который является ядром всей московской цифровой экосистемы. Эту функцию взяли на себя так же портал emias.info и мобильное приложение ЕМИАС ИНФО.

Прошло еще три дня, и с 28 января у москвичей старше 18 лет так же с помощью mos.ru появилась возможность получить по телефону аудиоконсультацию врача, который может дистанционно открыть больничный лист. "Поступившие на портал заявки автоматически распределяются по поликлиникам города, к которым прикреплены пациенты, нуждающиеся в помощи, - объяснил, как это работает, Андрей Тяжельников. - И тут же попадают к докторам, которые обзванивают жителей. Врачи, которые взяли на себя эту функцию, хорошо владеют компьютером, имеют хорошую дикцию - перед запуском сервиса мы провели тренинги, чтобы убедиться в этом".

Но достаточно ли врачу для назначения лечения просто опроса пациента по телефону, спросите вы. "Особенность штамма омикрон состоит в том, что он очень схож течением болезни с нашими сезонными ОРВИ. Та же температура, боль в горле, заложенность носа, общая слабость…Лекарства для их лечения есть практически у каждого в домашней аптечке, - рассказал главврач. -Понятно, что и ОРВИ, как и любая простуда может протекать у людей по разному. В электронной медицинской карте доктор видит возраст пациента, все его хронические болезни. И если нужно, выдаст направление на анализы, а при необходимости ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ОБ ОЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ".

Больничный выдается на семь дней, по истечению которых врач звонит пациенту узнать, как дела. Если все в порядке, больничный так же дистанционно закрывается и автоматически отправляется работодателю. Эти услуги оказались очень востребованными у москвичей. Как сообщили "РГ" в комплексе социального развития города, меньше чем за неделю москвичам было дистанционно открыто 14 тысяч больничных листов, а аудиоконсультаций меньше чем за сутки проведена 31 тысяча.

Поступившие на портал заявки автоматически распределяются по поликлиникам города

Теперь представим себе, на сколько удлинились бы очереди в поликлиниках, если бы все эти горожане пришли на личный прием. Вместо этого они в комфортных условиях лечились дома, а не ехали в транспорте, распространяя заразу. Те, кто пришел сам в поликлиники - а это с 17 января еще 490 тысяч человек, тоже выиграли от такой организации работы. Времени на визит к врачу каждому из них потребовалось не более получаса. Возможно же это стало во многом лишь благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которую город системно развивает с 2011 года, напомнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. За это время у всех москвичей появилась электронная медицинская карта, доступ к которой имеют все лечебные учреждения города.

Попал человек в больницу? Его лечащий врач тут же получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья пациента. Вы пошли к какому-то медицинскому светилу на консультацию? Не надо бегать за снимками и справками, светило войдет в вашу карту и все, что нужно увидит. А уж насколько это удобно самим москвичам, и говорить не приходится. Не нужно больше гадать, что там доктор пишет про вас своим неразборчивым почерком - карту можно открыть в любой момент. И все-таки самое главное испытание эта система происходит сейчас, во время пандемии и пока достаточно успешно.