Как принять участие в международном флешмобе на песню "Катюша"

Со ссылкой на своих коллег по СОРС из Испании и Андорры, которые запустили акцию, наши соотечественники предложили общественным организациям, танцевальным коллективам и всем желающим подготовить несложный танец, найти запись песни, снять горизонтальные видеоролики с исполнением легендарной песни "Катюша" и отправить их организаторам до 14 февраля.

На всякий случай организаторы флешмоба напомнили и начало знаменитой песни, которая "стала символом любви к Родине, ее поют на разных языках".

"Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой!"

Когда все ролики будут собраны вместе, их объединят в один и разместят в интернете.