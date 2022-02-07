Как принять участие в международном флешмобе на песню "Катюша"

Координационный совет организаций российских соотечественников (СОРС) Туниса на своей странице в Facebook рассказал, как принять участие в Международном флешмобе к 23 февраля и 8 марта на песню "Катюша".
Со ссылкой на своих коллег по СОРС из Испании и Андорры, которые запустили акцию, наши соотечественники предложили общественным организациям, танцевальным коллективам и всем желающим подготовить несложный танец, найти запись песни, снять горизонтальные видеоролики с исполнением легендарной песни "Катюша" и отправить их организаторам до 14 февраля.
На всякий случай организаторы флешмоба напомнили и начало знаменитой песни, которая "стала символом любви к Родине, ее поют на разных языках".
"Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой!"
Когда все ролики будут собраны вместе, их объединят в один и разместят в интернете.