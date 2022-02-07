Как прошла вечеринка в метавселенной в честь выхода сериала "Моя любимая Страшко!"

Виртуальный мир становится все более реальным. Хотя бы по части светских вечеринок и премьер. Ведь как было, когда настала эпоха пандемии и все вынуждены были оставаться дома? Мы - журналисты - "ходили" на премьеры и показы в простом YouTube или Zoom. Теперь это уже по старинке. Нам показывали фильм, мы обсуждали его тут же, в чате. Вопросы задавали там же. Или же перед камерами садилась звезда, и мы виртуально с ней общались. Никакой личной жизни - только профессия. В лучшем случае к событию нам присылали домой свечи и шампанское, но знакомиться мы могли только с проектами.

Но тут появились новые возможности. Все рассказанное выше - вчерашний день. Теперь организуют виртуальные вечеринки в метавселенной. Туда можно не просто перенестись - реально познакомиться, завести новых друзей и со звездами пообщаться на самой что ни на есть короткой ноге. О фильме или сериале или телешоу тоже можно много узнать, конечно - это часть обязательная. Но реально и встретить свою судьбу.

Обозреватель "РГ" раньше только читала о том, что, например, в январе на крупном международном фестивале, который проходил онлайн, открыли виртуальное пространство для общения. Там можно было встретить своего режиссера и даже продюсера, если повезет. Но это все было далеко. И вот в одночасье стало близким. Оно пришло! Первое приглашение на российскую вечеринку в метавселенной. Пригласил канал "Суббота!", который организовал событие в честь выхода сериала "Моя любимая Страшко!" - очередная версия "Дурнушки Бетти". У нас знают еще одну - сериал "Не родись красивой" - он с успехом шел несколько лет назад и принес всенародную славу актрисе Нелли Уваровой - ее брекеты были незабываемы. По сюжету у незаметной девушки случился роман с начальником (!). Впрочем, если хотите вспомнить - с 7 февраля сериал на "Субботе!".

Как же готовиться к вечеринке в метавселенной? Что надеть? Как накраситься? С этим вопросом я обратилась к организаторам. "Мы тебя нарисуем, не волнуйся", - ответили они. Забегая вперед, скажу, наученная горьким опытом, что в следующий раз нужно сразу просить: "Пусть я буду длинноволосой блондинкой в красном платье с разрезом и декольте". Но тут по неопытности я упустила момент, поверив им на слово. Зато перечитала свою же статью о том, что канал "Пятница!" (у них с "Субботой!" один гендиректор - Николай Картозия, и входят они в один холдинг) объявил о том, что приступит к работе над российской адаптацией вокального шоу "Альтер-эго". В этом музыкальном конкурсе на сцене вместо людей выступают их цифровые аватары - то есть любой престарелый певец может стать молодым красавцем, и никто не узнает, это же не просто шоу "Маска", где главная задача - маски сорвать. Премьера "Альтер-эго" состоялась на телеканале Fox в сентябре прошлого года. За то, чтобы адаптировать и "забрать к себе" этот проект, боролись многие вещатели. Но телеканал "Пятница!" выиграл это негласное соревнование. А "Суббота!" пошла дальше, организовав метавселенную. Говорят, что такого в мире на телеканалах еще не делали.

Конечно, перед такой вечеринкой я не находила себе места - вдруг на ней решится моя судьба? Как раз, как у героини сериала, которая нашла свое личное счастье. Несколько раз обратилась на канал, но там отреагировали в духе автооветчика: "Ждите инструкций за час до события". Еле дождалась. И знаете, что было в первом же абзаце в инструкции? Слова: "Вам откроется мир..."

Мир в назначенное время и открылся. В нем у меня были темно-рыжие волосы, забранные в высокий хвост, и одежда, напоминающая спортивный костюм - голубая толстовка и брюки. Кто же на меня такую обратит внимание? Я стояла одна посреди созданного в анимационном стиле города и не понимала не то что куда идти, но и как именно двигаться. Для начала научилась прыгать, ходить направо-налево. Но потом поняла, что рядом со мной нет людей. "Где все?" - написала я в специальном чате, который появлялся в левом верхнем углу экрана. "Садись в такси и приезжай в кинотеатр", - ответили мне. Пришлось долго учиться садиться в такси в метавселенной, но науку эту сложную поначалу я так и не освоила. И тут появился мой "сталкер" в этом новом мире. "Я приду за тобой, пойдешь за мной!", - сказал он. Пока я топталась на месте в ожидании, оказалось, что вокруг бегают коллеги из различных изданий. С несколькими из них я даже встретилась. Но ведь я была нацелена на большее. Гендиректор канала, большой начальник - ну чтобы как в сериале.

Появился мой проводник - и я побежала за ним по городу к кинотеатру. Натыкаясь на стены домов и забираясь на окна - бегать в метавселенной тоже нужно уметь.

… В кинотеатре уже вовсю шла презентация. Звучала знакомая песня "Если в сердце живет любовь" из сериала "Не родись красивой", правда, записанная по-новому, специально к показу сериала. Исполняла ее молодая, неизвестная мне прежде певица Mary Gu. В инструкции я прочитала, что это одна из главных поп-звезд последних лет, автор хитов "Косички", "Не влюбляйся" и других. С Mary Gu также можно было пообщаться. Вот так вот - запросто, что другие и делали. Но я ждала того звездного часа, который нафантазировала себе ранее.

И он настал! На красной дорожке перед кинотеатром я встретила его - Николая Картозию. Точнее, его аватар. Он тоже был в вечернем костюме, но в желтой толстовке, и что совсем приятно - одного роста со мной. В реальной жизни он гораздо выше - ведь я много раз встречала Николая - то на презентации проекта про миллионеров, то на ТЭФИ, где он неизменно получает призы... Но сейчас он предстал передо мной в совершенно в новом образе. Загадочный и непохожий сам на себя. И пусть я не была блондинкой в красном платье - мы почувствовали взаимное притяжение, подошли друг к другу... "Посмотрите на меня!", - ворвался в чат приказ-просьба известного фотографа Николая Зверкова. И тут мы с Николаем поняли, что на красной дорожке не одни. Так получился один из самых необычных снимков в моей жизни. Где вроде бы и я - не я, и глава канала - вроде бы и не он. А пойди в обычной жизни вот так вот запросто подойди к руководителю такого ранга и сфотографируйся с ним.

Фото: Николай Зверков

Признаюсь честно, я ожидала, что потом аватар Картозии пригласит меня в "Доширачную" - была такая в этом мире, и мы с ним пообщаемся один на один за поеданием лапши. Может быть какую-то "лапшу" он даже навесит мне индивидуально на уши. Но вся беда в том, что на вечеринке были и другие девушки. В вечерних платьях, кстати. И я потеряла своего начальника...

Ну ничего. Ведь все это - только начало. Еще грядут такие же вечеринки, но в виртуальных шлемах. И знаете что? Там у меня будет гораздо больше возможностей. У других, кстати, тоже.