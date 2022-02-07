Как запрет на поставки смартфонов в РФ скажется на рынке техники

Запрет на официальные продажи в России негативно повлияет на всех производителей смартфонов. Однако россияне без новинок не останутся - в таком случае "расцветет" серый рынок, считает Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net.

"Говорить о том, что "производители потеряют 10 млрд долларов" нельзя, поскольку это цифра - это весь объем продаж на российском рынке. Если США запретят поставки смартфонов в Россию, то "расцветет" серый рынок. То есть прибыль производителей гаджетов сократится, но не до нуля", - заявил Трофимов.

По мнению эксперта, от запрета на ввоз смартфонов не выиграет никто. "Все производители так или иначе используют американские технологии, и поэтому утверждать, что тот или иной производитель смартфонов окажется в плюсе, нельзя", - считает специалист.

Ранее "Ъ" написал о том, что ограничительные меры против РФ могут стоить производителям смартфонов 10 млрд долларов в год.