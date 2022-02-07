Канцлер ФРГ Олаф Шольц прилетел в Вашингтон

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц прилетел с официальным визитом в США. Это его первая поездка за океан с момента вступления в должность 8 декабря. Борт главы немецкого правительства еще не успел приземлиться в Вашингтоне, а по обе стороны Атлантики уже вовсю писали о том, что гостю из Берлина предстоит "оправдываться" за свою "нерешительность" в украинском вопросе и в отношениях с Москвой.

Американские эксперты при этом рассуждали о том, какие "экономические жертвы" придется, возможно, принести Германии, чтобы доказать приверженность трансатлантическому партнерству.

В программе визита Шольца - не только переговоры с президентом США Джо Байденом, но также встреча с конгрессменами и отдельное выступление на CNN. Как отмечает Politico, его предшественнице Ангеле Меркель во время последних поездок в Вашингтон не приходилось завоевывать авторитет через американские СМИ. "После трех месяцев у руля трехпартийной коалиции социал-демократ находится под обстрелом на нескольких фронтах: его обвиняют в том, что он не способен проявить лидерство, послать четкие сигналы и занял слишком мягкую линию в отношении Москвы", - пишет издание, которому вторят ведущие немецкие СМИ. Столь жесткой критикой 63-летний Шольц обязан двум обстоятельствам.

Во-первых, "многих в Вашингтоне возмутило" нежелание канцлера заявить, что при определенных условиях Германия готова будет отказаться от "Северного потока-2". Во-вторых, Берлин подтвердил решение не поставлять вооружение на Украину, а также заблокировал такие поставки со стороны некоторых союзников по НАТО (в частности, Эстония собиралась передать Киеву партию произведенных в ГДР гаубиц, но не получила добро от немцев). Немецкие власти сослались на драматичное прошлое Германии, которое не позволяет им экспортировать оружие в зоны конфликта. Однако это не помешало правительству Меркель (в котором Шольц занимал пост главы минфина) заключить миллиардные сделки с Египтом и Саудовской Аравией, а также помогать курдам. Компромиссное решение отправить украинцам 5000 касок, принятое кабмином Шольца под огромным прессингом, только вызывало "насмешки критиков".

"Подход немцев уравновешивает ястребиную политику других союзников: в то время, как США и Британия изображают "плохих полицейских", более сдержанная политика Берлина может проложить тропинку к деэскалации", - признает Politico. Тем более что уже через неделю, 14 февраля, Олаф Шольц собирается совершить свой первый визит в Москву (посетив перед этим Киев). Дипломатичная линия канцлера привела к напряженности в отношениях с западными союзниками.

В конце прошлого месяца в СМИ попала утечка из депеши посла ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер с афористичным позывным "Берлин, у нас проблемы" (парафраз сигнала о бедствии, приписываемого миссии "Аполлон-13"). "Посол предупреждала, что все больше американских политиков пытаются представить Германию как "ненадежного партнера". Хабер даже пришлось выступить в эфире Fox News, что весьма нетипично для дипломатической практики, чтобы отбить нападки прессы", - напоминает Politico. Перед визитом в США на немецком ТВ появился и Олаф Шольц. В эфире общественно-правового телеканала ZDF он заявил, что не считает свое поведение пассивным, а Германию - ненадежной. Очевидно, и в разговоре с хозяином Белого дома Шольц собирался напомнить, что Германия продолжает нести значительные расходы на коллективную оборону.

В Вашингтоне смотрят на нового главу немецкого правительства со смесью любопытства и скептицизма

При этом наблюдатели не сомневались, что Байден окажет берлинскому гостю теплый прием, по крайней мере, на публике. "Весь вопрос в том, потребуют ли от Германии еще больше уступок трансатлантическому партнеру, - пишет Spiegel online. - Надо признать, что в Вашингтоне смотрят на нового главу немецкого правительства со смесью любопытства и скептицизма. Обычно американскую общественность редко волнует Германия, но сдержанная позиция ФРГ в украинском кризисе внезапно стала тут главной темой". По мнению Джеффри Ратке из Американского института современных германских исследований, во имя дружбы с США немцам и вовсе предстоит показать, что они "готовы пойти на определенные жертвы, например, в области экономики".