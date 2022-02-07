Канцлер ФРГ Олаф Шольц прилетел в Вашингтон

Американские эксперты при этом рассуждали о том, какие "экономические жертвы" придется, возможно, принести Германии, чтобы доказать приверженность трансатлантическому партнерству.
В программе визита Шольца - не только переговоры с президентом США Джо Байденом, но также встреча с конгрессменами и отдельное выступление на CNN. Как отмечает Politico, его предшественнице Ангеле Меркель во время последних поездок в Вашингтон не приходилось завоевывать авторитет через американские СМИ. "После трех месяцев у руля трехпартийной коалиции социал-демократ находится под обстрелом на нескольких фронтах: его обвиняют в том, что он не способен проявить лидерство, послать четкие сигналы и занял слишком мягкую линию в отношении Москвы", - пишет издание, которому вторят ведущие немецкие СМИ. Столь жесткой критикой 63-летний Шольц обязан двум обстоятельствам.
Во-первых, "многих в Вашингтоне возмутило" нежелание канцлера заявить, что при определенных условиях Германия готова будет отказаться от "Северного потока-2". Во-вторых, Берлин подтвердил решение не поставлять вооружение на Украину, а также заблокировал такие поставки со стороны некоторых союзников по НАТО (в частности, Эстония собиралась передать Киеву партию произведенных в ГДР гаубиц, но не получила добро от немцев). Немецкие власти сослались на драматичное прошлое Германии, которое не позволяет им экспортировать оружие в зоны конфликта. Однако это не помешало правительству Меркель (в котором Шольц занимал пост главы минфина) заключить миллиардные сделки с Египтом и Саудовской Аравией, а также помогать курдам. Компромиссное решение отправить украинцам 5000 касок, принятое кабмином Шольца под огромным прессингом, только вызывало "насмешки критиков".
"Подход немцев уравновешивает ястребиную политику других союзников: в то время, как США и Британия изображают "плохих полицейских", более сдержанная политика Берлина может проложить тропинку к деэскалации", - признает Politico. Тем более что уже через неделю, 14 февраля, Олаф Шольц собирается совершить свой первый визит в Москву (посетив перед этим Киев). Дипломатичная линия канцлера привела к напряженности в отношениях с западными союзниками.
В конце прошлого месяца в СМИ попала утечка из депеши посла ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер с афористичным позывным "Берлин, у нас проблемы" (парафраз сигнала о бедствии, приписываемого миссии "Аполлон-13"). "Посол предупреждала, что все больше американских политиков пытаются представить Германию как "ненадежного партнера". Хабер даже пришлось выступить в эфире Fox News, что весьма нетипично для дипломатической практики, чтобы отбить нападки прессы", - напоминает Politico. Перед визитом в США на немецком ТВ появился и Олаф Шольц. В эфире общественно-правового телеканала ZDF он заявил, что не считает свое поведение пассивным, а Германию - ненадежной. Очевидно, и в разговоре с хозяином Белого дома Шольц собирался напомнить, что Германия продолжает нести значительные расходы на коллективную оборону.
При этом наблюдатели не сомневались, что Байден окажет берлинскому гостю теплый прием, по крайней мере, на публике. "Весь вопрос в том, потребуют ли от Германии еще больше уступок трансатлантическому партнеру, - пишет Spiegel online. - Надо признать, что в Вашингтоне смотрят на нового главу немецкого правительства со смесью любопытства и скептицизма. Обычно американскую общественность редко волнует Германия, но сдержанная позиция ФРГ в украинском кризисе внезапно стала тут главной темой". По мнению Джеффри Ратке из Американского института современных германских исследований, во имя дружбы с США немцам и вовсе предстоит показать, что они "готовы пойти на определенные жертвы, например, в области экономики".