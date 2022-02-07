Кардиолог из Германии назвал разрушающие сосуды факторы

Современная медицина выявляет четыре фактора, которые пагубно отражаются на здоровье сосудов и могут привести к серьезным заболеваниям. Для профилактики профессор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле советует вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой.

Как пишет издание издание Focus, наиболее вредным для кровеносной системы является курение. Никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению. И, хотя эффект длится недолго, он имеет способность накапливаться.

"Никотин атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого выстилающего слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", - говорит кардиолог.

Второй отрицательный фактор - это повышенный уровень сахара в крови. Его воздействие на клетки сосудов, врач сравнил с аналогичным воздействием никотина.

Третий фактор - холестерин, который откладывается под сосудистыми клетками, со временем затвердевая в артериях.

Четвертым отрицательным фактором профессор назвал высокое кровяное давление.

"Если сосуды уже повреждены, постоянное повышение артериального давления еще более опасно. Если кровь нагнетается к стенкам сосудов с повышенным давлением, то они могут разорваться", - отметил Халле.

В качестве сохранения тонуса сосудов немецкий врач рекомендует заниматься физкультурой, контролировать вес тела и включить в диету как можно больше овощей и фруктов. При этом самостоятельной терапией заниматься не следует и сначала надо проконсультироваться с врачом.