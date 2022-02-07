Кардиолог рассказала о способе высчитать возраст сердца и сосудов

Сердечно-сосудистая система человека может ускоренно стареть, если человек мало двигается, плохо питается, курит и в целом не следит за своим здоровьем. При этом есть ряд показателей, исходя из которых можно высчитать примерный биологический возраст сердца и сосудов и таким образом спрогнозировать риск развития инсульта и инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет.

Это можно сделать по шкале SCORE, исходя из систолического давления и уровня общего холестерина. Например, если у мужчины 55 лет "верхнее" давление составляет 180 мм рт. ст., а холестерин - 8 ммоль/л, то суммарный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в его случае в ближайшее десятилетие составляет 12%. Если он еще и курит, то риск сразу возрастает до 22%.

В целом на возраст сердца и сосудов влияют пол, возраст, уровень артериального давления, сахара и холестерина в крови, а также физической активности и вредного воздействия на легкие, говорит кардиолог, доктор медицинских наук Оксана Ротарь. По ее словам, женщинам следует проходить обследование сердечно-сосудистой системы после 50 лет, мужчинам - уже после 40. Артериальное давление должно быть не выше 140/90, холестерин в крови - не более 4,9 ммоль/л, объяснила Ротарь порталу "Доктор Питер". Кроме того, каждый день нужно съедать не менее пяти овощей и фруктов, делать около 10 тысяч шагов, иметь индекс массы тела менее 25, спать 7-8 часов в сутки и не курить.

Ухудшить общую картину по рискам инсульта и инфаркта могут ожирение, сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких. "Если у вас только повышено давление и вырос уровень холестерина - соблюдайте диету, принимайте медикаментозные препараты - они позволяют остановить зарастание сосудов атеросклеротическими бляшками, а, значит, не будет инфаркта миокарда и утолщения стенок сердца - это предотвратит сердечную недостаточность. К сожалению, болезнь не повернуть вспять, но предотвратить осложнения возможно", - заключила кардиолог.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.