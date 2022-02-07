Корабли Северного флота вошли в Средиземное море на учения

Новости

Суд приступил к рассмотрению дела по хищению имущества семьи Баталова 22:27
Песков оценил информацию о просьбе Киева к США разместить THAAD под Харьковом 21:39
Мосгорсуд признал законным арест экс-владельца банка БКФ Миримской 21:07
Швеция снимет ограничения на въезд для иностранцев 20:31
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заразился коронавирусом 20:10
Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН 19:42
Минск: Наблюдатели от СНГ на референдуме отправляются в регионы страны 19:10
С 1 марта все медсвидетельства о смерти станут электронными 19:01
Путин и Макрон начали переговоры в Кремле 18:42
Инструкторы РФ подготовят для Таджикистана 500 военных специалистов 18:39
Польша создает кибервойска 18:10
До 200 военных Беларуси смогут привлекать для гуманитарных операций в Сирии 17:53
Следствие просит Тверской суд арестовать очередную группу хакеров 17:40
Венгерский шорт-трекист лишился золота ОИ-2022 на дистанции 1000 метров 17:12
Великобритания хочет провести у себя чемпионат Европы по футболу в 2028 году 16:49
Генпрокуратура: В начале января Казахстан подвергся гибридной атаке 16:41
В Москве второй день снижается суточная госпитализация пациентов с коронавирусом 16:37
Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке 16:31
Токаев в середине марта обратится к нации 16:20
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 16:04
Призы Фэйр Плей за благородство ждут олимпийцев 15:59
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли? 15:58
В центре Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей 15:55
Исследование: После трех контактов с коронавирусом "омикрон" не страшен 15:53
Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 22:09
Рубрика: Власть

Корабли Северного флота вошли в Средиземное море на учения

Текст: Юрий Гаврилов

Пресс-служба Северного флота сообщила, что отряд кораблей СФ миновал Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. В этом отряде - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Фото: Минобороны РФ
Боевые корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане

В дальний поход североморцы отправились под флагом командира дивизии ракетных кораблей капитана 1 ранга Игоря Никитина. Экипажам кораблей в ближайшее время предстоит выполнять задачи на межфлотском учении вместе военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов России.

В пресс-службе напомнили, что на первом этапе похода корабли Северного флота были задействованы в масштабном учении с арктической экспедиционной группировкой. Маневрами тогда руководил командующий СФ адмирала Александра Моисеева.

Столь же насыщенные графики боевой подготовки адмиралы сверстали для других кораблей российского ВМФ. Вот что по этому поводу сказал министр обороны России Сергей Шойгу: "В январе - феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов".

Известно, что эти учения организовали в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год. Проводятся они под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и охватят акватории морей, прилегающих к территории нашей страны, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Помимо кораблей, судов обеспечения и летательных аппаратов, к ним привлекут немало личного состава и весьма солидный арсенал. Точнее - около 10 тысяч военнослужащих и тысячу единиц военной техники.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Песков оценил информацию о просьбе Киева к США разместить THAAD под Харьковом
Сенатора Косачева разочаровало заявление главы дипломатии ЕС Борреля
Минздрав одобрил исследование вакцины "КовиВак" среди детей 3-17 лет
Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН
Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах