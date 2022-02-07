Корабли Северного флота вошли в Средиземное море на учения

Пресс-служба Северного флота сообщила, что отряд кораблей СФ миновал Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. В этом отряде - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

В дальний поход североморцы отправились под флагом командира дивизии ракетных кораблей капитана 1 ранга Игоря Никитина. Экипажам кораблей в ближайшее время предстоит выполнять задачи на межфлотском учении вместе военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов России.

В пресс-службе напомнили, что на первом этапе похода корабли Северного флота были задействованы в масштабном учении с арктической экспедиционной группировкой. Маневрами тогда руководил командующий СФ адмирала Александра Моисеева.

Столь же насыщенные графики боевой подготовки адмиралы сверстали для других кораблей российского ВМФ. Вот что по этому поводу сказал министр обороны России Сергей Шойгу: "В январе - феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов".

Известно, что эти учения организовали в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год. Проводятся они под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и охватят акватории морей, прилегающих к территории нашей страны, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Помимо кораблей, судов обеспечения и летательных аппаратов, к ним привлекут немало личного состава и весьма солидный арсенал. Точнее - около 10 тысяч военнослужащих и тысячу единиц военной техники.