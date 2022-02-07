Постановление правительства Ленинградской области от 7 февраля 2022 года № 78 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пункт 1.3.6 абзацем следующего содержания:

"В период дополнительных каникул с 14 по 23 февраля 2022 года обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, получающими образование по образовательным программам начального общего образования, наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка), а также 0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день по заявлению родителей (законных представителей) и на основании решения руководителя образовательной организации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







