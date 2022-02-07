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07.02.2022 20:30
Рубрика: Власть

Летчики РФ и Беларуси выполнили патрулирование границы

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Минобороны России обнародовало кадры того, как российские и белорусские истребители Су-30СМ совместно осуществляют воздушное патрулирование. О том, что это был именно боевой вылет, свидетельствуют подвешенные к самолетам ракеты.
Истребители Су-30СМ стоят на вооружении наших и белорусских военных. Поэтому взаимодействовать летчикам легче. Фото: Александр Корольков Истребители Су-30СМ стоят на вооружении наших и белорусских военных. Поэтому взаимодействовать летчикам легче. Фото: Александр Корольков
Истребители Су-30СМ стоят на вооружении наших и белорусских военных. Поэтому взаимодействовать летчикам легче. Фото: Александр Корольков

"Только что выполнен полет в составе пары с Россией на патрулирование госграницы воздушного пространства Республики Беларусь. Протяженность маршрута составила около 1800 километров. Высота полета - 8250 метров, скорость 750 километров в час. Данные полеты будут продолжаться в дальнейшем в составе пары. Возможно, будет наращивание", - рассказал на видео белорусский летчик, командир авиазвена Дмитрий Бокань. - Во время таких полетов постоянно происходит - и до, и в самих полетах - обмен опытом с летчиками РФ, а также взаимодействие технического состава".

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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В нашем военном ведомстве уточнили, что совместное воздушное патрулирование госграницы Беларуси летчики двух стран провели в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Кроме выполнения основной задачи пилоты Су-30СМ также отработали элементы маневрирования в составе пары "ведущий - ведомый". То есть приобрели тот самый опыт взаимодействия, о котором говорил Дмитрий Бокань.

Несколькими днями ранее его получили экипажи двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3. В ходе 4-часового патрулирования в воздушном пространстве Беларуси они решали задачи совместно с авиацией и войсками ПВО вооруженных сил республики. А еще в рамках проверки сил реагирования Союзного государства у пилотов двух стран появилась возможность поработать в небе в составе смешанных пар. "Во время совместных полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным", - объяснили военные.

Напомним, что проверка сил реагирования Союзного государства, которая сейчас идет на территории Беларуси, организована по решению президентов двух стран. В рамках этой проверки до 9 февраля будет осуществляться передислокация российских войск в соседнюю республику, где формируют совместные группировки войск. Минобороны России уже перебросило туда части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ.

Пилоты Су-30СМ отработали элементы маневрирования в составе пары "ведущий - ведомый" 

В ходе проверки организовано боевое дежурство в рамках Единой региональной системы ПВО России и Беларуси. Его в том числе несут расчеты нашего зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Свои задачи предстоит выполнить летчикам перебазированных в Беларусь российских истребителей Су-35.

Власть Безопасность Армия

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