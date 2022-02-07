Во Франции найдены ловушки, расставленные 2800 лет назад

Миссия Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) провела раскопки в долине реки Мозель и обнаружила хорошо сохранившиеся ловушки, которые устраивали охотники железного века.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Сообщается, что раскопки проводились к северу от городка Пон-а-Муссон, в долине реки Мозель. Там археологи обнаружили следы древнего поселения, а также охотничьи ловушки.

Особое внимание обращает на себя раскопанная археологами охотничья яма эпохи неолита. Ученые объясняют, что техника охоты менялась с течением времени. Из-за изменений климата менялся ландшафт, соответственно менялась и структура добычи. В эпоху раннего железного века, например, в долине реки Мозель люди охотились в основном на травоядных животных.

В период неолита на территориях современных провинций Шампань, Эльзас и Лотарингия широкое распространение получила техника охоты с использованием ям с V-образным и Y-образным профилем. Они предназначались для охоты на крупных травоядных. Войдя в такую ловушку, животное уже не могло из нее выбраться. Одна группа охотников загоняла животное в ловушку, а другая его там добывала.

Яма такого типа и была обнаружена на участке Пон-а-Муссон. Вероятно, она была создана в период от 800 до 400 годов до нашей эры, так как этим же периодом датируется поселение, найденное неподалеку. В то время люди в основном занимались земледелием и животноводством. Но найденная ловушка доказывает, что они активно использовали и охоту. Вероятно, это позволяло им внести разнообразие в свой рацион.