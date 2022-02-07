МИД: РФ готова рассмотреть распространение механизмов контроля на стратегические системы

Российские власти готовы обсудить с американскими коллегами возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но подчеркивают, что процесс должен быть взаимным. Об этом рассказал руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи", - заявил Ермаков РИА Новости, подчеркнув, что российская сторона готова действовать на основе взаимности.

Дипломат отметил, что Москва не собирается делать односторонние шаги навстречу пожеланиям Вашингтона.