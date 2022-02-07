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Рубрика: Власть

МИД РФ сообщил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Текст: Дмитрий Кулемякин

Стороны, которые участвуют в переговорах относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), нацелены на достижение прогресса в данном вопросе. Об этом сообщил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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"Принципиально важно, что участники венского процесса объединены общей целью и сосредоточенно работают на позитивный результат. Подвижки есть", - заявил Ермаков агентству РИА Новости.

Представитель МИД добавил, что все стороны нацелены на полное восстановление СВПД и не имеют "страховочных сценариев" на случай провала.

В австрийской столице на текущей неделе ожидается восстановление работы восьмого раунда переговоров по возобновлению СВПД. Ядерная сделка с Ираном была заключена в 2015 году, когда стороны договорились снять санкции с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы. Позже американские власти восстановили ограничительные меры, что привело к выходу Ирана из сделки.

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