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07.02.2022 20:21
Рубрика: В мире

Министр обороны Украины не видит высокой вероятности войны с Россией

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
В Киеве не видят высокой вероятности военного конфликта с Россией. "Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ... Однако вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Тем не менее, по его словам, в стране проходят учения с оружием, полученным в рамках международной помощи. Ее масштабы раскрыла газета The Wall Street Journal, сообщив о создании "воздушного моста" для поставок Киеву вооружений.

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Только с начала текущего года натовские транспортные самолеты завезли на Украину более 650 тонн смертельных грузов. Среди них противотанковые ракеты, противобункерные и автоматические гранатометы, стрелковое оружие, а также различная номенклатура боеприпасов. В числе лидеров по размерам поставок - США и Британия, которые, по данным отслеживающих воздушный трафик интернет-ресурсов, направили на Украину по 11 самолетов. Канада прислала два борта с оборудованием военного назначения. Польша готовится передать Киеву партию минометов, переносных зенитно-ракетных комплексов и беспилотные летательные аппараты. Чехия объявила о планах поставить Украине четыре тысячи 152-мм снарядов. С разрешения Вашингтона Латвия передаст украинской стороне ПЗРК Stinger, а Эстония - ПТУР Javelin.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Гасюк

Открытая эскалация продолжается и по линии демонстративного усиления военного присутствия США на "восточном фланге" НАТО. Так, накануне стало известно о том, что дополнительно направленные в Польшу почти 2 тысячи солдат и офицеров 82-й американской воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгг будут размещены на юго-восточной границе страны с Украиной. В России неоднократно указывали, что, накачивая Незалежную современным летальным оружием, западные страны тем самым подталкивают Киев к силовому решению проблемы Донбасса.

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