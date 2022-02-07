Минздрав одобрил исследование вакцины "КовиВак" среди детей 3-17 лет

Разработчики вакцины проведут двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата с участием детей, возраст которых варьируется в диапазоне от трех до 17 лет.

Известно, что число добровольцев составит 1050 человек, всего исследования проведут в четырех учреждениях - в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

Центр им. Чумакова, который разработал вакцину, надеется, что в течение этого года он получит разрешение на применение "КовиВака" для профилактической вакцинации детей и подростков, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

На данный момент в России разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной "Спутник М", разработанной Центром им. Гамалеи. Препарат представляет из себя разведенную в пять раз взрослую версию "Спутника V". Вакцинация проводится с письменного согласия и по заявлению родителей ребенка.