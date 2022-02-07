Обнаружена самая молодая пара астероидов в Солнечной системе

Международная команда астрономов при помощи наземных телескопов идентифицировала два космических объекта, которые оказались самыми молодыми астероидами, когда-либо обнаруженными в Солнечной системе. Их возраст составляет менее 300 лет.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Сразу два новых астроида были замечены еще в 2019 году. Их обнаружили отдельные группы ученых с помощью обзорного телескопа Pan-STARRS1 на Гавайях и телескопа Catalina Sky Survey в Аризоне.

Эти тела получили наименования 2019 PR2 и 2019 QR6 соответственно. И вот сейчас международная команда астрономов представила первые данные анализа вновь открытых тел. Исследование свидетельствует о том, что данные объекты являются парой астероидов, вращающихся вокруг Солнца по эллиптической орбите. Этим они отличаются от других астероидов, которые пролетают близко к Земле на своем пути вокруг Солнца.

Ученые отмечают, что двойные астероиды не являются чем-то необычным. Но механизмы их образования до последнего времени были мало изучены. Новые наблюдения показали, что больший из двух открытых объектов имеет диаметр около километра. Размеры второго астероида оказались вдвое меньше, чем у его компаньона. Характеристики поверхности этих тел оказались очень схожими, что позволило выдвинуть версию об одном источнике их происхождения.

В результате ученые пришли к выводу, что объекты 2019 PR2 и 2019 QR6 образовались всего лишь около 270 лет назад, отколовшись от какого-то более крупного родительского тела. Ученые смоделировали возможные сценарии, которые показали, что источником происхождения данных астероидов могла быть комета. Эта пара объектов теперь является самой молодой среди себе подобных. Ранее таковыми считались объекты, образовавшиеся примерно 3000 лет назад.