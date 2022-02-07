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Рубрика: В мире

На Украине осудили пользователя социальной сети

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Чаплинский районный суд Херсонской области осудил на 5 лет условного срока местного жителя, опубликовавшего в социальной сети "Одноклассники" цитаты и портреты Ленина и Сталина.

Как говорится в обвинительном заключении, преступление состояло в том, что украинец "в течение 2018-2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии". На суде "преступник" заявил, что делал это неосознанно, поскольку не знал, что такие действия на его родине уголовно наказуемы. Он раскаялся в содеянном, и поэтому реальный срок был заменен условным с двухлетним испытательным периодом.

Фото: AP
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Ранее в Сумской области был осужден еще один человек, поставивший лайк в "Одноклассниках" под картинкой о дружбе украинского, белорусского и русского народов. Следователи СБУ сочли это действие "призывами к насильственной смене власти", за что предусмотрено наказание до 3 лет с конфискацией имущества. Лишь пойдя на сделку со следствием, злоумышленник - в жизни работник автозаправки - отделался суммарным штрафом в 400 долларов. Украинские наблюдатели отмечают, что силовики используют закон "о декоммунизации" для повышения показателей, поэтому создают в запрещенных на Украине "Одноклассниках" и "ВК" провокационные группы, устраивая "ловлю на живца" для нелояльных граждан. При этом сам закон, предполагающий ответственность и за пропаганду нацизма, на Украине работает только в одну сторону: высказывание идей ненависти, героизация войск СС и вождей нацистской Германии, проповедование расовых идей и антисемитизма, остаются вне поля зрения СБУ.

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