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Названы лауреаты премии президента для молодых ученых в области науки

07.02.2022 / 11:05
Накануне Дня науки, который отмечается 8 февраля, объявлены имена лауреатов престижной премии. Строгое жюри в этом году отобрало три работы, каждая из которых мирового уровня.

Леонид Скрипников награжден за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Он старший научный сотрудник ФБГУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Россия реализует научные проекты более чем с 30 странами

Премию за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений получила Александра Дубровина, старший научный сотрудник ФБГУ "Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии" Дальневосточного отделения РАН .

Кандидат физико-математических наук Арсений Кубряков из севастопольского ФИЦ "Морской гидрофизический институт РАН" награжден за достижения в изучении динамики океана и влияние происходящих в нем процессов на морскую биосферу.

Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.

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