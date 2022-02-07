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07.02.2022 21:00
Рубрика: Власть

Несовершеннолетние граждане могут стать пользователями "Госуслуг"

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Подросткам в возрасте от 14 лет сделали доступной самостоятельную регистрацию на Едином портале госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о расширении возможностей системы. За тех, кто младше, это могут сделать их родители.
Михаил Мишустин пообещал проводить постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС Михаил Мишустин пообещал проводить постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Михаил Мишустин пообещал проводить постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

Глава правительства расширил функционал портала. Для создания личной учетной записи подросткам от 14 лет потребуются данные паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Младшим в этом помогут папы и мамы, у кого уже есть регистрация на "Госуслугах". "Ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение", - рассказал глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. Если подросток захочет подработать во время каникул, добавил Мишустин, то сможет сам заполнить заявку.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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Правительство также намерено постоянно отслеживать качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Все организации, занимающиеся этим, будут направлять сведения в специальную информационную систему. "Мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране. Это позволит формировать предложения по повышению качества их предоставления", - пояснил премьер. Органы власти смогут понимать, какой формат для людей удобнее, как для граждан предпочтительнее обратиться за получением услуг - через многофункциональные центры либо дистанционно, без личного присутствия, в круглосуточном режиме, - а какому направлению нужно уделить особое внимание и в целом оптимизировать процедуры. "Все это поможет сделать взаимодействие государства и гражданина максимально простым и необременительным", - рассчитывает Михаил Мишустин.

На совещании обсудили вопросы жилищного строительства. Президентом поставлена задача к 2030 году обеспечить ввод новых домов в объеме не менее 120 миллионов квадратных метров ежегодно.

Дело не только в количестве нового жилья. "Крайне важно, чтобы новые районы были благоустроенными для комфортной жизни. Там должны быть и детские садики, школы, поликлиники, и, конечно, все необходимые коммуникации - инженерные сети, дороги", - подчеркнул председатель правительства.

Государство субсидиями помогает застройщикам с сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктурой. В прошлом году за счет средств специальной программы "Стимул" поострили 5,5 миллиона квадратных метров жилья. "Мы продолжим такую практику. В текущем году на реализацию программы предусмотрено около 30 миллиардов рублей. Запланировано строительство почти 200 объектов, нужных для развития районов", - рассказал Мишустин.

Если молодой человек захочет подработать во время каникул, сам сможет оформить заявку

По программе "Стимул" за январь подписаны контракты на 81 объект - чуть больше 40 процентов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин: "В ближайший месяц закончим основную контрактацию и в результате в этом году с участием программы "Стимул" введем 8 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья".

Справиться с президентской задачей в правительстве рассчитывают к 2029 году. "Потому что в прошлом году мы ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза", - подчеркнул Хуснуллин. При всех ограничениях из-за пандемии коронавируса получилось на 13 процентов превысить показатели 2020 года.

- Но главное, что такой объем ввода жилья позволил нам улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, или почти 10 миллионам человек. Это ключевая задача, к которой мы идем также по нацпроекту, - заявил вице-премьер.

В январе этого года динамика строительства тоже положительная - на 14 процентов больше, чем годом ранее. "Это говорит о том, что сделаны достаточно серьезные заделы, которые позволяют нам, несмотря на все сложности программы, надеяться, что все показатели будут выполнены и перевыполнены", - заключил Марат Хуснуллин.

Михаил Мишустин результаты назвал неплохими и попросил делать все необходимое, чтобы поддержать темпы строительства. "Это очень важно для развития в целом экономики страны и улучшения качества жизни наших людей. Конечно, нужно, чтобы новые районы были приспособленными для жизни и там имелась вся необходимая инженерная инфраструктура, нормальные дороги", - сказал премьер.

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