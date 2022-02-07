Несовершеннолетние граждане могут стать пользователями "Госуслуг"

Подросткам в возрасте от 14 лет сделали доступной самостоятельную регистрацию на Едином портале госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о расширении возможностей системы. За тех, кто младше, это могут сделать их родители.

Глава правительства расширил функционал портала. Для создания личной учетной записи подросткам от 14 лет потребуются данные паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Младшим в этом помогут папы и мамы, у кого уже есть регистрация на "Госуслугах". "Ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение", - рассказал глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. Если подросток захочет подработать во время каникул, добавил Мишустин, то сможет сам заполнить заявку.

Правительство также намерено постоянно отслеживать качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Все организации, занимающиеся этим, будут направлять сведения в специальную информационную систему. "Мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране. Это позволит формировать предложения по повышению качества их предоставления", - пояснил премьер. Органы власти смогут понимать, какой формат для людей удобнее, как для граждан предпочтительнее обратиться за получением услуг - через многофункциональные центры либо дистанционно, без личного присутствия, в круглосуточном режиме, - а какому направлению нужно уделить особое внимание и в целом оптимизировать процедуры. "Все это поможет сделать взаимодействие государства и гражданина максимально простым и необременительным", - рассчитывает Михаил Мишустин.

На совещании обсудили вопросы жилищного строительства. Президентом поставлена задача к 2030 году обеспечить ввод новых домов в объеме не менее 120 миллионов квадратных метров ежегодно.

Дело не только в количестве нового жилья. "Крайне важно, чтобы новые районы были благоустроенными для комфортной жизни. Там должны быть и детские садики, школы, поликлиники, и, конечно, все необходимые коммуникации - инженерные сети, дороги", - подчеркнул председатель правительства.

Государство субсидиями помогает застройщикам с сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктурой. В прошлом году за счет средств специальной программы "Стимул" поострили 5,5 миллиона квадратных метров жилья. "Мы продолжим такую практику. В текущем году на реализацию программы предусмотрено около 30 миллиардов рублей. Запланировано строительство почти 200 объектов, нужных для развития районов", - рассказал Мишустин.

Если молодой человек захочет подработать во время каникул, сам сможет оформить заявку

По программе "Стимул" за январь подписаны контракты на 81 объект - чуть больше 40 процентов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин: "В ближайший месяц закончим основную контрактацию и в результате в этом году с участием программы "Стимул" введем 8 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья".

Справиться с президентской задачей в правительстве рассчитывают к 2029 году. "Потому что в прошлом году мы ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза", - подчеркнул Хуснуллин. При всех ограничениях из-за пандемии коронавируса получилось на 13 процентов превысить показатели 2020 года.

- Но главное, что такой объем ввода жилья позволил нам улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, или почти 10 миллионам человек. Это ключевая задача, к которой мы идем также по нацпроекту, - заявил вице-премьер.

В январе этого года динамика строительства тоже положительная - на 14 процентов больше, чем годом ранее. "Это говорит о том, что сделаны достаточно серьезные заделы, которые позволяют нам, несмотря на все сложности программы, надеяться, что все показатели будут выполнены и перевыполнены", - заключил Марат Хуснуллин.

Михаил Мишустин результаты назвал неплохими и попросил делать все необходимое, чтобы поддержать темпы строительства. "Это очень важно для развития в целом экономики страны и улучшения качества жизни наших людей. Конечно, нужно, чтобы новые районы были приспособленными для жизни и там имелась вся необходимая инженерная инфраструктура, нормальные дороги", - сказал премьер.