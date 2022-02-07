Нигерия потребовала от Британии вернуть миллионы генерала Сани Абача

Власти Нигерии подали в суд на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, требуя разблокировать около 180 миллионов евро, принадлежавших бывшему диктатору африканской страны генералу Сани Абача. Эти средства ранее были заморожены по запросу властей США, пообещавших "вернуть деньги народу Нигерии", но не напрямую, а через специальную программу. Нигерийские власти такая постановка вопроса не устраивает - они хотят получить полный доступ к деньгам без западных посредников.

Абача за пять лет правления (1993-1998) через окружение и близких вывел за рубеж, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов. По большей части деньги осели в финансовых институтах Австрии, Бельгии, Британии, Лихтенштейна, Люксембурга, США, Швейцарии. В частности, вывезенные им средства были обнаружены примерно в двух десятках британских банков. Сам Абача скоропостижно скончался в 54-летнем возрасте еще в 1998 году, но поиски и разбирательства вокруг его миллиардов продолжаются вот уже четверть века.

Для Нигерии битва за выведенные генералом деньги за рубеж стала одним из внешнеполитических приоритетов. Определенных успехов в этом вопросе стране удалось добиться. Так, правительство Нигерии вернуло более миллиарда долларов, вывезенных Абача и лежавших на подставных счетах в швейцарских банках. В 2010 году суд в Швейцарии условно приговорил младшего сына диктатора Аббу Абача к 24 месяцам тюремного заключения по обвинениям в отмывании денег отца, конфисковав у него значительную сумму. Но другие страны, где были обнаружены деньги бывшего диктатора, расставаться с ними не торопятся, даже после того, как признают их незаконное происхождение. Например, США еще в 2014 году конфисковали более 300 миллионов долларов, принадлежавших Абача, но на счета правительства Нигерии эти деньги поступили только в 2020 году.

Дело Абача, как отмечает The Telegraph, вновь поднимает острые вопросы относительно статуса Лондона как столицы "грязных денег". Об этой проблеме не первый год пишут ведущие СМИ, говорят местные политики, а недавно британцев за это даже пожурили из Вашингтона. По данным того же Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно через британскую банковскую систему отмывают "грязных денег" на сотни миллиардов фунтов стерлингов. При этом Лондон порой присваивает такие деньги, особенно когда речь идет о тех, кто впал в немилость на Западе. Например, после вторжения стран Запада в Ливию и свержения Муамара Каддафи в 2011 году власти США конфисковали его активов на 36 миллиардов долларов, в Британии - на 12 миллиардов. Эти деньги ливийскому народу возвращать никто не торопится до сих пор. Более того, внутри Британии развернулась острая дискуссия относительно их дальнейшего использования. Как писала The Independent, в свое время власти Чили обвинили правительство и финансовый сектор Британии в пособничестве при отмывании активов бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Сумма до миллиарда долларов проходила через подконтрольные Лондону офшоры.