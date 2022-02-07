Новый проект о похоронном деле планируется внести в весеннюю сессию

Законопроект, который позволит сделать похоронную деятельность прозрачной и убрать из нее криминал, внесут в весеннюю сессию Госдумы. О таких планах журналистам сообщила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева

В комментарии информагентствам она уточнила, что проект будет внесен в нынешнюю сессию, которая продлится до августа. Изменения затронут ряд законов - не только непосредственно закон о похоронном деле, но еще и о местном самоуправлении, а также Кодекс об административных правонарушениях.

Главной задачей, по словам депутата, станет разделение полномочий между различными органами власти в этой сфере, прозрачность похоронного дела и уход из нее криминальных элементов, исключение поборов с граждан.

В законопроекте предлагается прописать нюансы о местах захоронения, выдачи разрешений на них, а также детали ведения реестра кладбищ и общедоступных мест захоронения. То есть это будет инвентаризация кладбищ.

Документ, по словам Разворотневой, должен решить проблему с черными ритуальными агентами, а также конкретизировать ценообразование в отрасли, ведь на данный момент не до конца ясно, за что и сколько платит клиент. Теперь же будут установлены предельные расценки на основные виды работ в ритуальной сфере.

"Сейчас любой человек, имеющий стол и стул, нанявший двух сотрудников без должного образования и опыта, может предлагать гражданам услуги", - цитирует парламентария ТАСС. А теперь будет четко прописано, кто этим сможет заниматься.

Также планируется ввести общедоступные реестры тех, кто допущен к этой деятельности, и недобросовестных предпринимателей.

Отметим, что нынешний закон "О погребении и похоронном деле" был принят в 1996 году. Согласно документу, организацией похорон могут заниматься фирмы всех форм собственности. Требования к этой деятельности и контроль, а также ответственность за нарушения не прописаны или это сделано не четко, за что документ не раз критиковался, но корректировка затягивалась.