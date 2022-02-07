Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?

По данным социологов РАН, для большинства молодых людей России семья остается значимой ценностью, однако рожать они не спешат.

Кому-то мешает учеба, кто-то хочет комфортную квартиру, есть и те, кто решил идти по пути чайлд-фри. Последних, правда, не так много, как в Европе - всего пять процентов, но они все-равно есть.

Специалисты подчеркивают, что гедонистические установки для молодых россиян часто становятся своеобразным культом: путешествовать, рисовать, фотографировать, наслаждаться изысканной кухней, зависать в спортзале, - все это требует времени и денег… Которых не хватает на детей. Предлагаем читателям ответить на вопрос "Чему мешают дети?"