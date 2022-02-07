Оснащение всех домов пожарными извещателями хотят сделать обязательным

МЧС России инициировало требование по оборудованию пожарными извещателями всех жилых домов любой этажности. Соответствующие изменения в Правила противопожарного режима в РФ проходят необходимые согласования.

В МЧС напомнили, что сейчас в обязательном порядке такие извещатели устанавливают в новостройках. Этот порядок для строящегося жилья действует с марта прошлого года. Теперь подобную практику хотят распространить вообще на все строения.

"Мы готовим ряд инициатив, чтобы сделать применение автономных пожарных извещателей обязательными в любом доме. И начнем с наиболее уязвимых слоев населения - многодетных семей, семей с низким социальным статусом, объектов с низкой пожарной устойчивостью, - заявил накануне директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. - Такая работа ведется давно в рамках региональных программ, которые показали свою эффективность. Поэтому я призываю всех даже сейчас, пока применение извещателей не стало обязательным, оборудовать этими дешевыми приборами все - от дома до бань и бытовок". По словам генерала, пожарные извещатели, работающие от обычной батарейки, ежегодно спасают около 700 человек. И это с учетом того, что они установлены пока далеко не столь массово и не повсеместно. Если применение приборов станет обязательным, то вырастут и цифры спасенных.