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07.02.2022 03:40
Рубрика: Власть

Ответственными за пожарную безопасность станут специалисты

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
В Совфеде предложили назначать ответственными за пожарную безопасность людей с профессиональными навыками. Законопроект, разработанный группой сенаторов (есть у "РГ"), поступил в Российскую трехстороннюю комиссию правительства.

Сейчас распространена практика назначения ответственными любых сотрудников - от уборщиц до заместителей директора. У людей, как правило, либо не спрашивают их согласия, либо работники не понимают всей полноты ответственности, которая на них возлагается. Ведь в случае ЧП могут серьезно наказать.

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Ответственный может быть привлечен к административной ответственности. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от 6 тысяч до 50 тысяч рублей. Если нарушения правил повлекли смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью, ответственного могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 219 УК РФ. За гибель двух и более человек ему может грозить срок до семи лет.

"Если сотрудник расписался в документе о том, что он отвечает за пожарную безопасность в компании, ему придется ее нести по закону. Однако многие компании столкнутся с проблемой поиска лиц, желающих быть ответственными. Придется либо вводить специальную должность, принимая на нее бывших сотрудников пожарной охраны или людей, прошедших специальное обучение, либо отправлять кого-то из сотрудников на курсы пожарной безопасности и доплачивать ему за эти обязанности, поскольку вряд ли кто-то согласится бесплатно брать на себя такую ответственность или тратить время на обучение правилам пожарной безопасности", - считает адвокат Ольга Сулим.

Если изменения примут, то минимального курса для ответственных за пожарную безопасность будет мало. "Это должен быть специалист со среднеспециальным или высшим образованием и прошедший дополнительную программу обучения согласно тем требованиям по знаниям, умениям, которые содержатся в профессиональном стандарте специалиста по пожарной профилактике", - говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.

В 2018 году на пожарах погибли 7909 человек, в 2019-м - 9461. По данным МЧС, прямой ущерб из-за несрабатывания пожарной автоматики составил 211,2 млн и 420 млн рублей соответственно.

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