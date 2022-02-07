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Рубрика: Власть

Песков назвал причину сохранения напряженности в отношениях с Западом

Текст: Кира Латухина
Западные визави Москвы предпочитают не упоминать тему гарантий безопасности, экзальтированно обсуждая вместо нее проблему якобы планов "нападения" России на Украину, поэтому градус напряженности сохраняется. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители прессы уточнили, есть ли такое ощущение, что в последние дни снизился градус напряженности, или же оно ложное. Песков заметил, что "пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России". "Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо нее весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" России на Украину", - продолжил он.

"Здесь тоже вряд ли можно говорить о каком-то затишье - сыпятся ежедневно заявления на этот счет и из США, и из европейских столиц", - заметил пресс-секретарь президента. "Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - заключил он.

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