Песков назвал темы переговоров Путина и Макрона

Президенты России и Франции обсудят вопросы напряженности в Европе и гарантии безопасности для РФ. Ждать решительных переломов в ситуации вокруг Украины после переговоров вряд ли стоит, она слишком сложная. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон встретятся в районе 17 по московскому времени. Песков подчеркнул, что это очень важный визит. "Будет доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ, все, что связано с этими основными проблемами", - объявил он.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что встрече предшествовало несколько телефонных разговоров лидеров. "Ожидаем субстантивного и объемного по времени и контенту обсуждения", - сказал он. После переговоров последует пресс-конференция, во сколько она состоится, пока неизвестно - непонятно, сколько продлится встреча.

На вопрос о том, будут ли эти переговоры переломными и рассеют ли опасения Запада по эскалации обстановки вокруг Украины, Песков заметил, что "здесь есть очень важный элемент: помимо того что Франция - одна из лидирующих стран в Евросоюзе, Макрон возглавляет страну, которая сейчас председательствует в ЕС, это очень важно". "Но, конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", - добавил он.

"Но мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе и имеет в виду ими поделиться", - продолжил пресс-секретарь президента России. Он предложил дождаться итогов встречи и послушать, как их оценят два лидера в ходе пресс-конференции.