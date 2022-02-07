Песков оценил информацию о просьбе Киева к США разместить THAAD под Харьковом

Размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD стало бы "еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации". Такой комментарий дал ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее дипломатический источник сообщил тому же агентству, что Киев обратился к Вашингтону с соответствующей просьбой. Собеседник отметил, что мобильные комплексы THAAD позволят "смотреть" вглубь российской территории на расстояние до одной тысячи километров.

Официально эта информация пока не подтверждена ни Киевом, ни Вашингтоном.