Новости

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья 13:26
ЦБ запустил сервис для сообщений о тайных бенефициарах финорганизаций 13:24
Песков призвал соседей России не беспокоиться из-за учений 13:19
Посольство РФ в Японии сообщило о попытке японцев прорваться на территорию дипмиссии 13:16
Российский экспорт в 2021 году вырос на 45,7 процента 13:12
Конькобежка Вюст стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 метров 13:08
Минск реализует в России проект по увеличению портовых мощностей 13:03
В столице задержан лихач, неоплативший штрафы более чем на миллион рублей 13:00
Воробьев: Подмосковье вышло на плато по "омикрону" 12:43
Кабмин направит 30 млрд рублей на строительство комфортных жилых районов 12:35
Неизвестные "заминировали" все районные​ суды Москвы 12:31
В Беларуси планируют вооружить часть сотрудников МЧС на случай военных действий 12:19
Эксперты Совбеза заявили о беспрецедентных попытках вмешательства в дела России 12:19
Сильнее всего спрос на ипотеку вырос на юге России 12:09
Удаленные консультации с врачами станут доступнее пациентам с COVID-19 12:08
Диетолог Комиссарова перечислила случаи, когда людям не стоит худеть 12:04
МИД РФ сообщил, что прорабатывает визит главы МИД Британии в Москву 11:55
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель 11:48
Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп 11:32
Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе 11:27
ФТС на треть превысила прогнозное задание по перечислениям в бюджет 11:24
В Астраханской области завели дело на чиновников из-за нападений собак 11:23
Ретейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты 11:15
Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон" 11:12
МИД РФ сообщил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке с Ираном 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 13:19
Рубрика: Власть

Песков призвал соседей России не беспокоиться из-за учений

Текст: Кира Латухина

Военные учения на территории России не должны беспокоить другие страны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Традиция кровной мести не соответствует законам России

"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, армейских тренировок, маневров и учений на всей географии Российской Федерации, включая и Дальний Восток", - прокомментировал по просьбе журналистов Песков протест Токио из-за учений в районе Курильских островов.

"Эти учения ни коим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности соседей", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах