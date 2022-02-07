Песков призвал соседей России не беспокоиться из-за учений

Военные учения на территории России не должны беспокоить другие страны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, армейских тренировок, маневров и учений на всей географии Российской Федерации, включая и Дальний Восток", - прокомментировал по просьбе журналистов Песков протест Токио из-за учений в районе Курильских островов.

"Эти учения ни коим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности соседей", - подчеркнул пресс-секретарь президента.