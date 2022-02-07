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07.02.2022 08:55
Рубрика: Экономика

Пять шагов: как избавиться от долгов по кредитам

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы избавиться от долгов по кредитам, необходимо, в первую очередь, проанализировать свой бюджет и текущие расходы. Об этом заявил эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Максим Кваша.

Фото: iStock
В Минфине назвали основные правила для ведения личного бюджета

По его оценкам, после грамотного анализа и отказа от лишних расходов человек может сэкономить до 10-20 процентов доходов. В свою очередь, должник сможет направить эти средства на погашение кредитов.

Второй шаг - проанализировать свои возможности по увеличению доходов. Здесь поможет не только рост зарплаты и подработка, но и продажа имеющегося имущества или, например, сдача пустующей недвижимости. Важное условие при этом - не повышать свои траты, а направить деньги на погашение долгов. "Жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет - пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить", - отметил Кваша в комментарии агентству "Прайм".

Третий шаг - изучить условия кредитов. Все дополнительные средства необходимо направить на погашение тех долгов, по которым более высокая переплата.

Из третьего шага вытекает и четвертая рекомендация - реструктуризация кредита при возможности. Ряд банков предлагают объединить кредиты в один.

Пятый шаг - финансовая дисциплина, которая позволит не только вести личный бюджет, но и экономить.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минфин

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