ФАС: Новая система госзакупок продуктов изменит питание в детсадах и больницах

С нового года система госзакупок продуктов претерпела значительные изменения, результатом которых должно стать повышение качества питания в детсадах, школах, больницах. Об этом на выставке "Продэкспо" рассказала начальник управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ольга Горбачева.

В частности, теперь во главу угла при госзакупках ставится не цена, а качество продуктов: до изменений значимость цены продуктов составляла 60%, качества - 40%, сейчас, наоборот, 60% отдается в пользу качества, а 40% составляет "вес" цены.

С 1 января 2022 года госзакупки продуктов выделены в особую категорию значимых, за которой нужен дополнительный контроль уже на этапе выбора контрагента. У него должна быть более высокая квалификация, чем для остальных закупок. Чтобы участвовать в закупках продуктов для госнужд, поставщикам надо иметь уже исполненные контракты в рамках законов о госзакупках, и сведения об этих контрактах должны быть открыты и опубликованы в единой информационной системе. В закупках на сумму свыше 500 тыс. рублей могут участвовать только компании, имеющие опыт поставок не менее чем на 20% от цены, на которую закупаются продукты питания.

Но как бы тщательно ни отбирался поставщик и каким бы богатым опытом ни обладал, он должен проверяться и на самом этапе поставки продуктов. Поскольку именно на этом этапе чаще всего происходит подмена фальсифицированной продукцией. Теперь заказчик будет проводить выборочную проверку партии и сверять фактическое качество молока, мяса и других продуктов заявленным в контракте характеристикам. В случае выявления нарушения заказчик имеет право отказаться от приемки продукции.

При этом раньше, выявляя дефект в продукции после подписания акта приемки товара, заказчик оказывался заложником ситуации и вынужден был оплачивать поставку в течение 30 дней (а представителю малого и среднего бизнеса - в течение 15 дней). Теперь только электронная приемка может служить основанием для оплаты товара. И заказчик имеет право не подписывать электронную приемку, пока не проведет выборочную проверку.

"Такие серьезные изменения должны сыграть положительную роль и повысить качество продуктов, поставляемых в социальные учреждения", - считает Ольга Горбачева.