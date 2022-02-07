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07.02.2022 22:53
Рубрика: Экономика

Поездка в Турцию к лету подорожает в 1,5 раза

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8675)
Стоимость отдыха в Турции вырастет на 25-50% с апреля, как только закончатся акции раннего бронирования, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сейчас быстрее всего раскупаются самые качественные и дорогие отели.

Количество туристов, уже забронировавших туры в Турцию на лето по акции раннего бронирования, выросло почти в 10 раз по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, сообщают туроператоры. До уровня 2019 года показатели пока не дотягивают. Но средняя глубина продаж туров в начале февраля у крупных туроператоров составляет 150-190 дней.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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В АТОР повышение цен прогнозировали еще в декабре 2021 года. Если в ноябре 2021 года забронировать недельный тур на июль в отеле "четыре звезды" с завтраками можно было за 52 тысячи рублей на двоих, то сейчас, по данным АТОР, цены на отдых в Турции на двоих стартуют от 63 тысяч рублей.

В течение года цены на отели в Турции выросли примерно на 10-15%, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Но если рассчитывать стоимость в рублях, рост будет больше из-за изменения курса рубля. При этом по акциям раннего бронирования скидка составляет около 30%. После завершения акции в марте скидки уже действовать не будут, поясняет эксперт.

В этом году поток российских туристов в Турцию может выйти на 6,2-6,5 млн человек и приблизиться к допандемийным показателям, добавил он.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Турция

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