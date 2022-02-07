Появился вирус, который заставляет подписаться на YouTube-канал

Вирусы-вымогатели, которые заставляют пользователей перевести злоумышленникам деньги в криптовалюте, давно не новость. Однако совсем недавно специалистам по информационной безопасности удалось обнаружить первую в мире программу, которая требует от жертв подписаться на канал своего автора на YouTube. Об этом пишет издание Vice.com.

Как только происходит заражение компьютера, вирус выдает следующее предупреждение: "Здравствуйте, все ваши файлы были заблокированы, но вы сможете получить к ним доступ, подписавшись на мой канал на YouTube". В данный момент на канале автора с названием ERROR 404 уже 72 подписчика, а каждое видео набирает в среднем около 50 просмотров. Стоит отметить, что злоумышленники выбрали весьма креативное название для своего YouTube-канала - "ошибка 404" (а именно так переводится название с английского языка) - это стандартный ответ интернет-протокола HTTP, когда клиент не может связаться с сервером. Чаще всего ее можно увидеть, когда нет доступа к тому или иному сайту.

"Предотвратить заражение вирусом-шифровальщиком значительно проще, чем бороться с его последствиями, - говорит Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар". - Важно помнить базовые правила цифровой грамотности: не устанавливать файлы из непроверенных источников, не переходить по подозрительным ссылкам из писем от неизвестных отправителей, не открывать вложения в таких письмах".

По словам специалиста, весь сетевой трафик следует проверять с помощью антивирусных программ. Кроме того, эксперт рекомендует делать регулярное резервное копирование - оно поможет восстановить все документы в случае заражения. "Копия должна создаваться либо в облачном хранилище, либо на внешнем носителе, чтобы вирус не смог добраться до источника бэкапа и зашифровать сохраненные там данные. Непосредственно от самого вируса поможет избавиться антивирусное ПО или восстановление устройства до заводских настроек", - резюмирует Куценко.

Такой способ "накрутки" подписчиков весьма сомнителен, продолжает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. "Гораздо проще купить так называемых ботов - специальные аккаунты, которые созданы для "накрутки" числа пользователей основного канала. В среднем, такие "подписчики" стоят 2 рубля за один аккаунт. "Живые" подписчики стоят уже в два раза дороже - от 4 рублей за одного "поклонника".