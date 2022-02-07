Посольство РФ в Японии сообщило о попытке японцев прорваться на территорию дипмиссии

Посольство РФ в Японии заявило протест местному министерству иностранных дел в связи с попыткой радикально настроенной группы молодых японцев прорваться на территорию диппредставительства в Токио. Инцидент произошел 6 февраля, накануне так называемого "Дня северных территорий" (так в Японии называют южные Курилы).

"7 февраля с.г. Посольство России и геконсульства в Японии работали в штатном режиме, в полном объеме осуществляя весь комплекс своих функций. Вместе с тем констатируем, что японские праворадикальные элементы начали "отмечать" упомянутый "День" еще накануне - 6 февраля", - сообщили в росзагранучреждении.

По информации дипломатов, "около полудня (6 февраля - прим. "РГ") группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции".

При этом нарушители порядка в ходе хулиганской выходки небрежно отнеслись к соблюдению антиковидных ограничений на фоне распространения в Японии коронавируса. Очевидцы рассказывают, что попытавшиеся проникнуть на территорию посольства люди были в приспущенных масках и не соблюдали социальную дистанцию. "Радикалы своей скученностью очевидно нарушали рекомендации японского правительства и токийский властей по профилактике распространения коронавируса", - отметили российские дипломаты.

Попытка организовать прорыв сопровождалась и другими возмутительными действиями японских граждан. "Уже раннее утро этого воскресного дня ознаменовалось беспрецедентно громкой какофонией, состоящей из надсадно выкрикиваемых в микрофоны антироссийских лозунгов, что создавало серьезные помехи для нормальной работы и отдыха сотрудников дипмиссии и членов их семей", - резюмировали в дипмиссии.