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Рубрика: В мире

Премьер Японии выступил за продолжение переговоров с РФ по южным Курилам

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен продолжать ведение упорных переговоров с Россией для урегулирования территориального вопроса о принадлежности южных Курильских островов, передает агентство Kyodo.

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Глава японского правительства в ходе выступления отметил, что для достижения этой цели он будет предпринимать усилия к заключению мирного договора с Москвой. При этом Кисида собирается строить диалог с Россией на основе всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

Кроме того, японский премьер посетовал на приостановку безвизовых гуманитарных обменов между Японией и Россией, в рамках которых бывшие японские жители южных Курил и их родственники могли посещать эти острова. Такие поездки были заморожены около двух лет назад на фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Напомним, что в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и находивший на тот момент в должности японского премьера Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре условились вести дальнейшие переговоры по заключению мирного договора между странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Между тем на фоне пандемии коронавируса и после ухода Абэ в отставку существенного продвижения на российско-японском треке не наблюдалось.

Премьер Фумио Кисида после своего вступления в должность главы правительства в октябре прошлого года разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, в ходе которого стороны подтвердили нацеленность на проведение личной встречи.

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