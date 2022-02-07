Приходят с раком: Врач назвал опасный способ употребления лука

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности использования лука для лечения болезней желудка. Речь идет о популярном народном средстве, предполагающем употребление лукового настоя.

По словам врача, механизм действия "чудо-рецепта" не установлен, и единственная польза такой практики заключается в иллюзии лечения. Однако для многих будет большой удачей, если такое лечение ограничится лишь психологическим эффектом.

"Что будет, если пить лук и не использовать нормальное лечение? Гастрит обычный может перейти в атрофический, а там и до рака желудка недалеко. Язва может проделать дыру в желудке или двенадцатиперстной кишке и осложняется кровотечениями. Рефлюксная болезнь портит вам жизнь, вызывает язвы и эрозии в пищеводе, осложняется кровотечениями, а если сильно не повезет, то развивается рак пищевода", - предупредил гастроэнтеролог.

Врач подчеркнул, что "сегодня есть эффективные средства, позволяющие вылечить полностью обычный гастрит за 4-8 недель, язву за 3-6 недель, рефлюксную болезнь за 8-12 недель".

При возникновении проблем со здоровьем - не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.