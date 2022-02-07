Приморца осудили за госизмену на 12 лет

В понедельник Приморский краевой суд огласил приговор в отношении жителя Приморья, обвинявшегося в государственной измене в форме шпионажа, сообщается на официальном сайте суда.

Следствие и суд пришли к выводу, что подсудимый собирал для передачи иностранному государству данные о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденному назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1 год. В "зачет" пойдут два года, проведенные в СИЗО.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о 70-летнем ученом-гидроакустике из Владивостока. Он был задержан по подозрению в государственной измене и арестован судом в Приморском крае в 2019 году. Позже его доставили в Москву, где официально предъявили обвинение в госизмене. Он находился в СИЗО "Лефортово". Вину он не признал. По словам адвоката осужденного, 15 лет Королев занимался контрразведкой.

Приговор пока не вступил в законную силу.