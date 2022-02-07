Прогресс экономики невозможен без создания среды, мотивирующей ученых

Во вторник, 8 февраля отмечается День российской науки. Сегодня это не столько праздник, сколько повод поговорить о её перспективах, а также о потенциале учёных, которые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями. Раскрыт ли он до конца? Идут ли в науку молодые люди? Смогут ли они в будущем обеспечить процесс смены поколений и сохранить за нашей страной место среди безусловных лидеров по уровню технологического развития?

В Санкт-Петербургском горном университете ещё несколько лет назад был запущен механизм материального стимулирования, который позволяет аспирантам получать достойную заработную плату. Именно зарплату, а не стипендию, поскольку аспирантура - это не очередная ступень высшего образования, а один из первых этапов карьеры учёного.

Вне всяких сомнений, подготовка научно-педагогических кадров элитарного класса, адаптированных к современным реалиям, - одна из приоритетных задач, которые стоят перед вузами. Это очевидно, ведь устойчивость отечественной экономики в ближайшие десятилетия будет напрямую зависеть от количества конкурентоспособных наукоёмких продуктов российского производства, которые в обозримой перспективе появятся на рынке. Добьёмся мы результата в этом направлении или нет, зависит именно от уровня компетенции нынешних аспирантов и молодых учёных.

Для того, чтобы он соответствовал нашим ожиданиям, необходимо формировать и распространять знания о современных технологиях, создавать материальную базу, необходимую для проведения экспериментов, и, конечно же, среду, мотивирующую перспективных ребят заниматься исследованиями. Именно поэтому в Горном университете продолжается работа над совершенствованием инструментов стимулирования научных работников. В том числе и успевающих аспирантов.

Сегодня они могут зарабатывать уже от 40 до 80 тысяч рублей в месяц. Точная сумма зависит от уровня владения иностранным языком, соблюдения графиков запланированных лабораторных исследований и подготовки обзоров профильных научных статей, которые расширяют кругозор учёного и априори способствуют повышению качества диссертаций.

В том случае, если аспирант ещё до защиты кандидатской публикует по результатам своих теоретических и экспериментальных изысканий статью в высокорейтинговом журнале и имеет высокую цитируемость, он приобретает право на существенную единовременную выплату. А за получение в срок учёной степени ему выплачивается ещё 300 тысяч рублей. При заключении с Горным трудового соглашения молодому кандидату наук вручается льготный жилищный сертификат и гарантируется ежемесячная доплата к окладу до 30 процентов в течение первых трёх лет работы в университете.

Естественно, мотивация не ограничивается одними лишь деньгами. Наука - это творчество, эксперимент. И для того, чтобы сами молодые учёные (под руководством опытных наставников) ставили перед собой серьезные цели, стремились на деле, а не на словах, полностью раскрыть свой потенциал, необходимо создавать соответствующие условия.

В 2021 году мы многое сделали для того, чтобы вывести нашу инфраструктуру на ещё более высокий качественный уровень. В частности, модернизировали 32 лаборатории, которые вошли в состав шести крупных научных центров мирового масштаба. Они объединяют на своих площадках всех штатных учёных, преподавателей, студентов и аспирантов, ведущих изыскания по схожей тематике. Создание среды, благоприятной для активизации научной деятельности, позволило повысить число междисциплинарных исследований, а также точность измерений, которые проводятся в ходе экспериментов.

Учёные Санкт-Петербургского горного университета ведут работу в таких направлениях, как рост рентабельности добычи и переработки сырья, повышение энергоэффективности производств, снижение углеродного следа, рециклинг и минимизация техногенной нагрузки на окружающую среду в целом, воспроизводство минерально-сырьевой базы и многих других. Наша задача - получить в ходе научных экспериментов достоверный результат, создать на его основе инновационный продукт и внедрить его в производство. Причём, в самых разных секторах экономики.

Стратегия подготовки учёных элитарного уровня, разработанная в Горном университете, ещё будет трансформироваться. Однако все необходимые условия для интенсификации исследовательской работы и решения стоящих перед нами научных задач сегодня уже созданы.